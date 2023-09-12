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İstanbul'da yaşayan Çorumlu genç futbolcu geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere İstanbul'da motosikletiyle kaza yapan Abdullah Bahçeci, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Pendik Doğanspor'da oynayan Çorumlu genç futbolcunun vefatı hem ailesini hem de kulübünü yasa boğdu.

Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Çiftlik köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Abdullah Bahçeçi'nin geçtiğimiz yıl dünya evine girdiği öğrenildi.

Talihsiz gencin cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.