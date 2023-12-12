Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum Genç İş İnsanları Derneği (GİAD) Dubai’de yapılan The Big 5 Global Fuarını ziyaret etti.

Çorum GİAD heyeti Dubai’de bir dizi görüşmelerde de bulundu.

Çorum GİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Burak Küçükbenli ve İnşaat Komisyonu Başkanı Atakan Bozkurt beraberinde 25 kişilik heyetle KOSGEB desteğiyle Dubai'de The Big 5 Global Fuarını ziyaret ettiler.

Çorum GİAD heyeti ilk olarak Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan, Dubai Ticari Ateşeleri Ersoy Erbay ve Hacı Hasan Kaygısız ile görüştü.

Her iki ziyarette de Dubai ile yapılabilecek işbirlikleri üzerinde duruldu. Ticari Ateşelerin her konuda destek sözü verdiği ziyaretlerde, Çorum GİAD üyeleri bölgedeki ekonomik dinamikleri, iş yapma kültürünü ve yerel iş fırsatlarını daha yakından tanıma fırsatı buldular.

Heyet, Ticari Ateşeler Ersoy Erbay ve Hacı Hasan Kaygısız’a güçlü bir işbirliği yapma konusundaki niyetini ifade ederek, bölgedeki Türk iş dünyası için önemli olan konularda daha etkin destek sağlama yolunda adımlar attı.

Çorum GİAD heyeti Dubai’deki iş gezisinde önemli iş insanlarıyla da temaslarda bulundu.

TÜGİK Genel Başkanı ve The Big 5 Global Fuarı’nın da altın sponsoru olan Erkan Güral ile bir araya gelen heyet, hem fuar hakkında hem de Türkiye ve Dubai iş birliği hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Heyet, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçı Birliği Başkanı, ISVEA Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz ile Turkish Ceramics standında bir araya geldi. Görüşmesi sonrası Çorum GİAD Yönetim Kurulu Başkanı Burak Küçükbenli, Erdem Çenesiz’e misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Dubai Ticaret Odası tarafından Türk iş insanları için yapılan bilgilendirme sunumuna katılan Çorum GİAD heyeti burada da önemli temaslarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan, Turkish Business Council Başkanı Kanat Kutluk, Dubai Ticaret Ateşeleri Ersoy Erbay ve Hacı Hasan Kaygısız, Dubai Chambers Türkiye Baş Temsilcisi Mert Danişger, Duabi Chambers Global Marketlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Salem Alshamsi programda sunum yaptılar.