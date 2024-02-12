Muğla'da yaşayan Çorumlu genç kadın yakalandığı hastalığa yenik düştü.

Çorum'un Oğuzlar ilçesi Derinöz köyü nüfusuna kayıtlı olup Muğla'da ikamet eden, Ali Tufan'ın kızı Emel Tufan(45), bir süredir yakalandığı hastalık nedeniyle tedavi görüyordu.

Genç kadın dün tedavi gördüğü hastanede doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Genç yaşta hastalığa yenik düşen Emel Tufan'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Oğuzlar'ın Derinöz köyünde toprağa verilecek.