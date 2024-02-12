Okullararası Gençler A-B kategorisi Karete grup birinciliğinde on sporcudan dokuz Çorumlu sporcuda kürsüye çıkarak tulum çıkardılar. Gümüşhane’de yapılan Liseli Gençler Karete Grup birinciliğinde Çorumlu sporcular altı altın bir bronz madalya kazanarak Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandılar,

Grup birinciliğinde Çorumlu sporculardan Gençler A kategorisinde Yağız Gözübüyük 55 kiloda, Kutay Tekin 61 kiloda, Umut Kaan Katmak 76 kiloda, Hamza Alpman 68 kiloda, Kerem Tuğra Yağlı +76 kiloda, B kategorisinde Kayra Yağlı +76 kiloda birinci olurken B kategorisinde ise Rıdvan Cennet ise +76 kiloda üçüncü oldular. Bayanlar 48 kiloda Gençler B’de Kübra Çatan gümüş +66 kilo Gençler B’de Çağla Gezer ise bronz madalya kazandılar.

Madalya kazanan bu yedi sporcu 7-10 Mart tarihleri arasında Samsun’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’nda mücadele etmeye hak kazandılar.