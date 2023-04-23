FATİH BATTAR

Bayram ziyareti için memleketine gelen Çorumlu aile Çankırı'da kaza yaptı. Feci kazada 21 yaşındaki Yıldız Kuzu hayatını kaybederken, aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza Çankırı-Ankara Karayolu Hacıali kavşağında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Çorumlu Satılmış Kuzu yönetimindeki otomobil benzinlik çıkışı kavşaktan dönerken, başka bir araçla çarpıştı.

Meydana gelen feci kazadan sonra olay yerinde gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucu yaralılar Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yıldız Kuzu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ailenin diğer yaralı üyeleri Ankara ve Çankırı'da tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden genç kız ise Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Kalınpelit köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.