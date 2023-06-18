FATİH BATTAR
İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan Çorumlu genç, kocası tarafından kabloyla boğularak öldürüldü.
Edinilen bilgilere göre Çorumlu Dudu Y (21), geçen yıl Kasım ayında evlendiği R.Y'den boşanmak istediği ve 3.5 aydır ayrı yaşadıkları öğrenildi.
R.Y'nin eşinin çalıştığı yere bıçakla gidip tehdit ettiği öne sürüldü. Çiftin evi boşaltıp eşyalarını satması üzerine Dudu Y'nin memleketi Çorum'a döndüğü belirlendi.
Çorum'da bir süre kaldıktan sonra tekrar İzmir'e dönen Dudu Y. eşinin 4 gün önce ikna edip barışarak pansiyona yerleştikleri öğrenildi.
Çorumlu genç kız dün kaldığı pansiyonda ölü olarak bulundu. Kabloyla boğularak öldüğü belirlenen genç kız, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Olayın ardından kayıplara karışan eşi Rıfat Yılmaz yakalandığı öğrenildi.
GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Talihsiz genç kız dün Urla'da toprağa verildi.
Yakınları tarafından cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Dudu Y, Urla Çarşı Hoca Ali Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuşçular Deve Deresi Mezarlığı’nda gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.