Ankara Sivil Toplum Örgütleri Platformu (ASTOP) tarafından 5 Aralık Dünya Gönüllüler günü kapsamında, çeşitli projelerle sosyal fayda sağlamış sivil toplum örgütlerine sunulan "Başarı Beratı" takdim töreni gerçekleştirildi.

Törende Çorum Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı ve Belediye Meclis üyesi Semrin Kaleli’ye de Başarı Beratı takdim edildi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu’nda düzenlenen törende çeşitli isimler ve kuruluşlar, yaptıkları örnek çalışmalar ve katkıları nedeniyle ödüllendirildi.

Türkiye’ye fayda sağlayacak projeler üreten sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı etkinlikte, Çorum Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı ve Belediye Meclis üyesi Semrin Kaleli de ödül alan isimler arasında yer aldı.

ÇORUMLU BAŞKAN DA ÖDÜL ALDI

Törende ayrıca Çorumlu Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz de Sivil Toplum Dostu ödülü’ne layık görüldü.