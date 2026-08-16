Uğurludağ nüfusuna kayıtlı olup Fransa'da ikamet eden Fatih Yıldırım (31), geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Musa Yıldırım'ın oğlu, hırdavatçı Seyit Yıldırım’ın kardeşi Fatih Yıldırım, Fransa'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.
UĞURLUDAĞ’DA TOPRAĞA VERİLECEK
Merhumun cenazesi, Fransa’dan Türkiye’ye getirilerek 18 Ağustos 2026 Salı günü öğle namazını müteakip Uğurludağ Yeni Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verilecek.
Muhabir: Fatih Battar