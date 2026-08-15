Osmancık Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Konserleri kapsamında sahne alan sanatçı Sevilay, seslendirdiği eserlerle vatandaşlara keyifli bir akşam yaşattı.

Konser programına katılan Osmancıklılar, gece boyunca müzik ve eğlence dolu anlar yaşadı.

Sevilay sevilen eserlerini seslendirdi

Osmancık Belediyesi Açık Hava Konserleri kapsamında gerçekleştirilen programda sanatçı Sevilay sahne aldı. Birbirinden güzel eserlerini seslendiren Sevilay, konser alanını dolduran vatandaşlarla buluştu.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, konsere katılan vatandaşlara gösterdikleri ilgi ve coşku nedeniyle teşekkür edildi.

Kültür ve sanat etkinlikleri devam edecek

Osmancık Belediyesi, sanatçı Sevilay ve ekibine de programa katkılarından dolayı teşekkür ederek, ilçede kültür ve sanat etkinliklerinin devam edeceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Osmancık’ta kültür ve sanatla dolu etkinliklerimizi hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi. (Haber Merkezi)