Danimarka'da yaşayan Çorumlu gurbetçi, köyünde toprağa verildi.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Çorum Merkez Kadıderesi köyü nüfusuna kayıtlı olup Danimarka’da ikamet eden Alican Gündoğdu (52) son yolculuğuna uğurlandı.

Suna ve Hüseyin Gündoğdu’nun oğlu, Zeliha, Meliha ve Bektaş Gündoğdu’nun kardeşi, Sevda Gündoğdu’nun eşi, Derman ve Ferman Gündoğdu’nun babası Alican Gündoğdu, hayatını kaybetti.

Danimarka’da vefat eden Alican Gündoğdu’nun cenazesi Türkiye’ye getirilerek Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen Hakka yürüme ve helallik alma erkanının ardından Kadıderesi Köyü’nde toprağa verildi.