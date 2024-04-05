Çorum C Klasman Hakemi Celal Bayraklı’ya 3. lig 4. grupta ligde kalma yolundaki çok kritik maçta görev.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre pazar günü saat 15’de Kurtalan İlçe Stad’ında Siirt İl Özel İdarespor ile 23 Elazığspor takımları arasındaki maçı Celal Bayraklı yönetecek.

Maçın yardımcı hakemleri ise Ankara’dan Adem Mazlum ve Sivas’dan Okan Taşköprü. Maçta dördüncü hakem olarak ise Ankara’dan Bedirhan Efeakdoğan yapaak.

Ligde Siirt İl Özel İdarespor 26 puanla onuncu sırada yer alırken konuk 23 Elazığspor ise 23 puanla düşme hattında bulunuyor.