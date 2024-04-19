Çorum B Klasman Hakemi Ahmet Ecevit’e kritik maçta görev.

3. lig 2. grupta şampiyonluk mücadelesi veren Çimentaş Elazığspor ile ligde son sırada ve ligde kalma mücadelesi veren Sapanca Gençlikspor arasındaki maçı ilimiz C Klsamna hakemi Ahmet Ecevit yönetecek.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre pazar günü saat 15’de Elazığ Stadyumunda oynanacak Çimentaş Elazığspor ile Sapanca Gençlikspor arasındaki maçta Ecevit’in yardımcılıklarını Kayseri’den Osman Baruk ve Furkan Ulu yapacak. Maın dördüncü hakemi de Kayseri’den Özgür Reha Alıcı.

Grupta Çimentaş Elazığspor 52 puanla lider Batman Petrolspor’un iki puan gerisinde bulururken konuk Sapanca Gençlikspor ise 23 puanla son sırada ve ligde kalmak için kazanmaktan başka bir çaresi bulunmuyor.