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Çorumlu iş kadını Ece Güneren Tütüncü, Ma Mulier’i dünya markası yapmayı hedefliyor.

Avrupa’da yaygınlaşmayı, Dubai’ye girmeyi ve Nişantaşı’nda bir mağaza açmayı planlayan marka, fason dikimden çıkmak için memleketi Çorum’a da tesis açmayı planlıyor.

Tekstil işiyle uğraşan babasının bir haftalığına yurtdışına gitmesiyle işlerin başına geçen Myraang ve Ma Mulier’in Kurucusu Ece Güneren Tütüncü, kurduğu iki perakende markasıyla daha çok küresel arenada güçlenerek dünya markası olmayı hedefliyor.

İstanbul’da 1993 yılında kurulan aile şirketinin birçok dokuma firmasına plise üretimi yaptığını söyleyen Güneren, “Babam, 1 haftalığına yurtdışına çıkacağını söyleyerek, ‘Sen de gelip işlerin başında dur’ dedi. Böylece işyerine giriş yaptım.

Şu anda 14’üncü yılın içerisindeyim. Aklımda daima kendi markamı yaratma hayalim vardı. Bu hayali de 2015 yılında Myraang, 2021 yılında ise Ma Mulier bayan giysi markalarını kurarak gerçekleştirdim. Myraang Türkiye’de yok. Büsbütün yurtdışı odaklı. Ma Mulier’ı stilist Sevgin Şenlier ile birlikte yürütüyoruz. Maksadım bilhassa Ma Mulier’i küresel arenada güçlendirerek dünya markası yaratmak” dedi.

Döviz kurunun her gün değiştiği Türkiye’de ekonomik kuralları da göz önünde bulundurduklarını ve Türkiye’de şu anki ekonomik şartlarda güçlenmenin sıkıntı olduğunu söz eden Tütüncü, “Perakende de gerçekçi olmak lazım. Küresel tarafta güçlenip marka olmak istiyoruz. Zira tüm girdilerin hepsi dolar bazlı” diye konuştu.

İki markanın eserlerini şu anda nakış, baskı, lazer kesim üzere kendi bünyelerinde yaptıklarını tüm süreçler bittikten sonra ise fason olarak yalnızca dikime gönderdiklerini belirten Tütüncü, “Kalite denetimi tekrar kendi bünyemizde yapıyoruz. Birçok süreç esasen bizim işyerimizde yapılıyor” diye konuştu.

20’nin üzerinde ülkeye ihracat

Fason dikimden çıkmak için Anadolu’da bir tesis açmak planlarının olduğunu da tabir eden Tütüncü, Çorum’da bir fabrika kurmayı ve üretimlerini orada yapmayı hedeflediklerini söyledi. Tütüncü, “Mevcutta Bursa ve İstanbul’da aile fabrikamız var. Eserlerimiz Çorum’dan dağıtılsın gözüyle bakıyoruz. Çorum’da yönetim etmemiz daha kolay olabilir zira annem Çorumlu. Herkes kendi memleketine yatırım yapar.

Bugün için değil lakin aklımızda bu türlü bir plan her vakit var” diye konuştu. Şu anda yalnızca bayanlara yönelik eser tasarladıklarını belirten Ece Tütüncü, erkek spor koleksiyon özelinde çok fazla talep aldıklarını söyledi. Tütüncü, 2024’ün ikinci yarısında erkek giysi alanında da aksiyon alacaklarını söz etti.

Başta Türki Cumhuriyetleri, Afrika Ülkeleri, Amerika, İngiltere, Hollanda, Almanya, Rusya üzere 20’nin üzerinde ülkeye ihracat yaptıklarını tabir eden Ece Güneren Tütüncü, “Planlarımızda Ma Mulier’i Avrupa’da yaygınlaştırmak ve marka haline getirmek istiyoruz. Şu anda birinci gayemiz bu. Bilhassa Dubai’ye girmeyi çok istiyoruz” dedi. Güneren, cirolarının yüzde 95’inin ihracat, yüzde 5’inin ise perakende iç satıştan geldiğini söyledi.

Avrupa’da ve Nişantaşı’nda mağaza açacak

Birinci başta maksatlarının Amerika’da mağazalaşmak olduğunu belirten Ece Güneren Tütüncü “Şimdi ise Avrupa kolay geliyor. Daha yakın olması, kolay ulaşım açısından birinci maksadım Avrupa olacak. Şu anda araştırma yapıyoruz. Hangi ülke mantıklıysa pilot mağazalarla yayılacağız” sözlerini kullandı.

Mağazalaşma sürecine girmek istediklerini belirten Ece Güneren Tütüncü, şu anda Osmanbey’de bir mağazamız var. Oradaki mağazamız toptan satış mağazası lakin perakende mağaza olarak gelen müşterilerimizi reddetmiyoruz. O yüzden birinci gayemiz Nişantaşı’nda bir perakende mağazası açmak. Hem bildiğimiz muhit hem de bizim üslubumuzu daha çok yansıtacak bir bölge” dedi.