Çalışmak için gittiği Aydın’ın İncirliova ilçesindeki cami inşaatında meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden Çorumlu işçi Murat Karakan, köyünde toprağa verildi.
Kubbe kısmında sıva çalışması sırasında iskelenin kalaslarının kırılması sonucu yaklaşık 11 metre yükseklikten düşen Karakan olay yerinde yaşamını yitirirken, Çorumlu diğer işçi Osman Ş. ise ağır yaralanmıştı
KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Murat Karakan'ın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Karaçalı Afet Evleri Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Tevekli Köyü mezarlığında toprağa verildi.
Muhabir: Fatih Battar