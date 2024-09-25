Ankara Büyükşehir Belediyesinde önemli bir atama gerçekleşti. Mamak Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Çorumlu Aycan Demir, Büyükşehir Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Çorum merkeze bağlı Şahinkaya köyü nüfusuna kayıtlı olan Demir, yerel seçimlerde Mamak Belediye Meclisi Üyesi olarak seçilmiş ve bu süreçte belediye çalışmalarında aktif rol almıştı.

31 MART’TA MAMAK’TA MECLİSE GİRMİŞTİ

31 Mart Yerel Seçimleri’nde CHP, Mamak’ta başarılı bir sonuç elde etmişti.

31 Mart’ta CHP’nin Adayı Veli Gündüz Şahin, Mamak Belediye Başkanlığı’na yüzde 52.91 oy oranıyla seçilerek belediye meclisinde de çoğunluğu sağlamış ve Aycan Demir, Mamak’ta CHP’den üçüncü sıra adayı olarak katıldığı seçimde Mamak Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçilmişti.