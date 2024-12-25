Kocaeli'nin Darıca ilçesinde veliyle tartıştığı sırada beyin kanaması geçiren ana sınıfı öğretmeni Çorumlu Sema Özdemir (42), yoğun bakımdaki 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
TARTIŞMADA YERE YIĞILDI
Olay, 11 Aralık’ta öğle saatlerinde Darıca ilçesine bağlı Nenehatun Mahallesi’ndeki Nenehatun İlkokulu'nda meydana geldi. Ücretli ana sınıfı öğretmeni Sema Özdemir, öğle derslerinin bitiminde öğrencilerin okuldan rahatça çıkabilmeleri için kapıdan çekilme uyarısında bulunduğu veli ile yaşadığı tartışma sırasında yere yığıldı.
YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
İhbar üzerine okula gelen sağlık ekipleri tarafından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Özdemir’in beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Sema Özdemir, Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
CENAZESİ ÇORUM'A GELİYOR
Yoğun bakım servisinde 13 gündür tedavi gören Sema Özdemir, yaşamını yitirdi. Sema Özdemir’in cenazesinin memleketi Çorum’da toprağa verileceği öğrenildi.