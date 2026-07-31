Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Amasya Merzifon Havalimanı’nın 2026 yılı Haziran ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan resmi verilere göre, Haziran ayında havalimanından toplam 10 bin 501 yolcu hizmet aldı.

Taşınan yük, kargo, posta ve bagaj trafiği ise Haziran ayında toplam 110 ton olarak gerçekleşti.

6 AYDA 76 BİN KİŞİ KULLANDI

Havalimanının 2026 yılının ilk 6 aylık (Ocak-Haziran) dönemini kapsayan toplam verileri de netleşti.

Yılın ilk 6 ayında Amasya Merzifon Havalimanı’nı kullanan toplam yolcu sayısı 76 bin 510 oldu.

Bu süreçte toplam uçak trafiği 588 olarak gerçekleşirken; kargo, posta ve bagajdan oluşan toplam yük trafiği ise 705 tona ulaştı.