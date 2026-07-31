Türkiye’nin en seçkin mobilya markalarının Çorum’daki yeni adresi Loca Mobilya, görkemli açılış töreni ile kapılarını müşterilerine açtı.

Çepni Mahallesi İnönü Caddesi Numara 164/A(Uzay Tuzcu Rezidans yanı) adresinde Çorum halkının hizmetine giren Loca Mobilya’nın açılışına Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış duası ve kurdele kesiminin ardından LOCA Mobilya’nın işletmeciliğini yapan Emrah Düzgün, Burak Erkan ve Mehmet Anıl Çek, davetlilere mağazayı gezdirerek, ürünler hakkında bilgi verdi.

TÜRKİYE’NİN EN İYİ 21 MOBİLYA MARKASI ÇORUM’DA

İşletme sahiplerinden Burak Erkan, Türkiye’nin en seçkin 21 farklı mobilya markasını Çorum’da buluşturduklarını söyledi.

Erkan, kaliteli ürünleri, modern tasarımları ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla Çorum ve çevre illerden gelecek müşterilere en iyi alışveriş deneyimini sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Açılışa özel tüm ürünlerde yüzde 20 indirim kampanyası başlattıklarını belirten Erkan, yeni evlenecekler yada evinin yenilemek isteyenleri Loca Mobilya’ya davet etti.

Loca Mobilya’nın geniş ürün yelpazesi ve kişiye özel tasarım seçenekleriyle dikkat çekiyor.

2 BİN METREKARELİK DEV MAĞAZA

Yaklaşık 2 bin metrekare kapalı alana sahip mağazada, oturma grupları, koltuk takımları, orta sehpalar ve dekoratif aksesuarlar başta olmak üzere birçok ürün müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Özellikle kişiselleştirilebilen özel tasarım koltuk seçenekleriyle farklı zevklere hitap eden LOCA Mobilya, yaşam alanlarına estetik ve konfor katmayı hedefliyor.

Mağazada 70 farklı özel tasarım koltuk modeli ile 100’ün üzerinde orta sehpa çeşidi yer alırken, bölgenin en geniş ürün yelpazelerinden biriyle hizmet veriliyor.

Erkan, Kaliteli ürünleri, modern tasarımları ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla Çorum ve çevre illerden gelecek müşterilere en iyi alışveriş deneyimini sunmayı amaçladıklarını ifade etti.