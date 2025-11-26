Çorum’da 2015 yılından bu yana Çorum Belediyesi Sanat Müzesi ve Galerisi müdürü olarak görev yapan Dursun Boran Oran, emekli olduktan sonra Ankara’da kendi sergisini açtı.

Dursun Boran Oran'ın 'Kuşlar ve Renkler' isimli kişisel sergisi, Ankara Çankaya’daki Grup Sanat Galerisi’nde açıldı.

ÇORUMLU SANATÇILAR ANKARA’DA BULUŞTU

Açılışa Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Çorumlu sanatçılar Bünyamin-Lale Balamir, Kadir Şişginoğlu, Ankara'dan Himmet Gümrah, Güzin Arısoy, Nevzat Can, Mehmet Altınok, Halim Utlu gibi değerli sanatçılarla birlikte çok sayıda davetli katıldı.

30’un üzerinde eserin bulunduğu sergi büyük beğeni toplarken, sergi 10 Aralık tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.