Ankara Taha Akgül Spor Salonu’nda yapılan Yıldızlar 1. Lig Serbest ve Grekoromen Türkiye Şampiyonasında Çorum Belediyespor takımı serbest stilde üçüncülük kupasını alırken grekoromen de ise ligden düştü.

23-24 Kasım tarihlerinde yapılan Yıldızlar Güreş 1. ligi müsabakalarında Kafile Başkanlığını Levent Kaleli, Antrenörlükleri ise İsmail Bülent Tuzcu, Sinan Mumcu ve Mustafa Biçer’in yaptığı Çorum Belediyespor Yıldız Güreş takımında Emirhan Karabıyık, Yusuf İltaş, Yakup Kıcık, M. Ali Boyraz, M. Mustafa Alpar, Eren Yalçın, Harun Kaplan, Alihan Develi, Osman Kaplan, Ö. Faruk Ceylan, S. Efe Çolak, Ö. Faruk Özdemir ve M. Furkan Bulut’tan oluşan kadrosu ile mücadele etti.

Çorum Belediyespor A grubunda Kocaeli Büyük Şehir’i 7-4, Ordu Büyük Şehir’i 8-1, Sivas Güreş Eğitim Merkezini 8-2 yenerek grup birincisi olarak çeyrek finale yükseldi. Çeyrek final maçında İstanbul Sancaktepe Belediyespor’u 6-3 yenen Çorum Belediyespor takımı yarı finale yükseldi. Yarı final maçında Gaziantep Şahinbey Belediyespor ile girdiği zorlu mücadeleyi 6-4 kaybeden Çorum takımı üçüncülük dördüncülük maçına çıktı. Bu maçta grupta yendiği Kocali Büyükşehir Belediyespor’u 7-3 yenen Çorum Belediyespor serbest güreş takımı üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Çorum Belediyespor yıldız erkekler grekoromen güreş 1. lig maçlarında ise grupta yaptığı üç maçıda kaybederek klasmanda mücadele etti ve burda aldığı iki galibiyetin ardından 4 puanla 13. olarak Malatya Levent Kanyonu Spor kulübü ile birlikte ligden düşen takım oldu.

‘Alt yapının meyvelerini almaya başladık’

Kulüptüer yapılan açıklamada alt yapıya ve genç sporculara gelişimine yaptığı yatırımların meyvelerini almaya devam edileceği belirtilerek ‘.Lig boyunca toplam 16 takımın mücadele ettiği bu organizasyonda, yıldız sporcularımız takımlar klasmanında Türkiye 3.’sü olmayı başararak hem kulübümüzü hem de şehrimizi gururlandırdı.Kulübümüz yönetimi olarak; bu önemli derecede emeği bulunanTüm sporcularımızı, Özveriyle çalışan antrenörlerimizi, Desteklerini esirgemeyen ailelerimiziyürekten tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.Kulübümüz, altyapıya ve genç sporcuların gelişimine yaptığı yatırımların meyvelerini almaya devam ederken, önümüzdeki sezonlarda da Türkiye çapında daha büyük hedeflere yürümeyi sürdürecektir.