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Mısır Kültür Bakanlığının düzenlemiş olduğu “Mısır Dünya Turizm ve Sanat Karnavalına” Çorum’lu sanatçı Kevser Kartal da davet edildi.

20-28 Eylül 2023 tarihinde Mısır’ın Marsa Alam bölgesinde yapılacak olan ve Kızıldeniz’de 100’ün üzerinde ülkeden sanatçıların çağrıldığı etkinliğe Türkiye’den davet edilen sanatçılar arasında yer alan hemşehrimiz Kevser Kartal’da iki adet ‘Hitit Motifli’ resim yapacak.

‘Hitit mitofli’ resmi gala gecesinde gösterime sunulduktan sonra Mısır Devlet Müzesinde sergilenecek.

Sanatçı Kevser Kartal, 100 ülkeden sanatçıların katılacağı büyük bir organizasyona davet edilmenin onur ve gururunu yaşadığını ifade ederek, iki ülkenin dostluğu açısından çok önem arz eden böylesi bir programda Türkiye ve Çorum’u temsil etmekten ayrıca gururlandığını ifade etti.

Daha önce, 2018’de Sharm El-Sheikh gerçekleştirilen Uluslararası Genç Sanatçılar Dünya Forumuna katılarak plaket aldığını ve Hitit motifli resim yaptığını kaydeden Kartal, bu eserinin Mısır’daki müze koleksiyonuna dahil olduğunu belirtti.

2018 yılında Uluslararası 18. Asya Sanat Bienaline yabancı jüri tarafından Hitit motifli 2 eserinin seçildiğini ve sergilemeye layık görüldüğünü ifade eden Kartal,

önce Katar Doha’ya sonrada Bangladesh’in Dakka kentinde giderek ‘Seçilmiş Onurlu Sanatçı’ ünvanı aldığını dile getirdi.

Kartal, Bangladeş’te bir hafta kaldığını ve burada; sergi, seminer, sempozyum ve atölye çalışmalarına katıldığını anlatarak, gala gecesi ödül töreninde plakete layık görüldüğünü ifade etti.

Kartal, ayrıca 150 ülkeden katılımın olduğu bienalde Türkiye tanıtımı adına ‘Hitit Uygarlığı Kültür ve Sanatı’ başlıklı İngilizce görsel ile sunum gerçekleştirdiğini belirtti.

