Dünya Şampiyonasında Çorum Ataspor kulübü Antrenörler Taner Karabacak ve Kenan Yediren yönetiminde sporcular Denis Ece Dugan, Egemen Battal Hoşbak, Doruk Can, Demir Aslan Gökgöz, Mert Burak Ercan, Cem Ali Bektaş, Azra Yarımca, Beren Koldaş, Zeynep Beren Alışık ve İsmail Eren Tüzün’den oluşan takımı ile yarıştı.

Ata Spor Kulübünden Deniz Ece Dugan şampiyonada ilk gün 400 metre çift palette üçüncü olarak bronz madalya kazandıktan sonra 50 metre çift palette ise tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

Dugan, son günde ise önce 200 metre çift palette ardından da 100 metre çift palet yarışlarında şampiyon olarak üç altın bir bronz madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

