Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Yıldırım Külcü, vefat eden kişilerin üzerine kayıtlı elektrik aboneliklerinin 1. derece yakınları tarafından devralınması gerektiğini hatırlatarak önemli bir duyuru yayımladı.

Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Külcü, elektrik aboneliklerinin devri için veraset ilamı, intikal belgesi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği ibraz edilmesinin yeterli olduğunu, ayrıca bu işlemlerin ilgili kuruma herhangi bir ücret ödenmeden yapılabildiğini söyledi.

Külcü, gerekli işlemlerin yapılmaması halinde söz konusu aboneliklerin iptal edileceğini vurgulayarak, son başvuru tarihinin 31 Aralık 2025 olduğunu hatırlattı. Külcü, muhtarlardan ve vatandaşlardan bu önemli konunun tüm köy halkına duyurulması konusunda hassasiyet göstermelerini rica etti.