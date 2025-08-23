Çorum Dağcılar Birliği Spor Kulübü, kentin adını bir kez daha zirveye taşıdı.

Kulüp antrenörü Mustafa Kuzu önderliğinde; Begüm Esma Şahin, Mehmet Bolat, Ömer Maz, Cevdet Dağ ve Abdullah Alkaç’tan oluşan ekip, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en yüksek noktası olan Ağrı Dağı’na (5137 metre) başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi.

Dağcılar Birliği Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, 5137 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı’nın, yaz aylarında dahi zorlu hava şartları ve yüksek irtifası nedeniyle dağcılar için önemli bir sınav olduğuna dikkat çekildi. Sporcular, yoğun hazırlıkların ardından başladıkları tırmanışı planlanan sürede tamamlayarak zirveye ulaşmanın sevincini yaşadı.

Çorumlu ekip, gerek irtifa gerekse sert hava koşullarına rağmen ekip dayanışması sayesinde tırmanışı başarıyla tamamladı. Dağcılar, zirvede Türk bayrağı açarak Çorum’u en yüksek noktada temsil etmenin gururunu yaşadı.

YENİ HEDEFLER KAPIDA

Dağcılar Birliği Spor Kulübü’nün antrenörü Mustafa Kuzu, faaliyet sonrası yaptığı değerlendirmede, “Bu başarı bizim için bir son değil, yeni başlangıçların işareti. Önümüzdeki dönemde farklı dağlarda da faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Hedefimiz, Çorum’da yetişen sporcuları ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmak” dedi.

SPORCULAR GURUR YAŞADI

Zirveye ulaşan sporculardan Begüm Esma Şahin, “Bir kadın sporcu olarak Ağrı Dağı zirvesine ulaşmak benim için ayrı bir anlam taşıyor. Bu başarıyı Çorumlu kadınlara armağan ediyorum” sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Mehmet Bolat ise, “Çok zorlu bir parkurdu ama ekip ruhuyla üstesinden geldik. Hepimiz için unutulmaz bir deneyim oldu” ifadelerini kullandı.