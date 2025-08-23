Arca Çorum Futbol Kulübü taraftarları, bir yıl önce denizde boğularak henüz 19 yaşında yaşamını yitiren genç taraftar Metehan Gümüş’ü unutmadı.

Trendyol 1. Lig’de oynanan Sarıyer maçı öncesinde, Metehan Gümüş’ün her hafta tribünde yer aldığı maratonda duygusal anlar yaşandı. Taraftarlar, üzerinde “Dostlar Ölse De Yok Olmaz” yazısı ve Metehan’ın portresinin bulunduğu bir pankart açtı.

“Metehan ölmedi, kalbimizde yaşıyor” sloganları atan kırmızı-siyahlı taraftarlar, genç yaşta hayatını kaybeden arkadaşlarını bir kez daha sevgi ve özlemle andı.