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Mardin’de düzenlenen Jiu jitsu Türkiye Şampiyonasında, iki kategoride altın madalya kazanan ve elde ettiği bu başarı üzerine, 22-26 Kasım tarihlerinde, Hırvatistan’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’na Türkiye’yi temsil etmesi için Federasyon tarafından milli takıma davet edilen Çorumlu sporcu İrfan Sönmez, tüm giderlerinin kendisi tarafından karşılanmasının istenmesi üzerine destek arayışlarına girmişti.

Aradığı desteği bulamayan ve şampiyonaya gidememe tehlikesi ile karşı karşıya kalan şampiyon sporcuya Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın sahip çıktı.

İrfan Sönmez’in sponsor bulamaması ile ilgili olarak 26 Eylül’de, yerel basında çıkan haberler üzerine durumdan haberdar olan Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Kulübün Onursal Başkanı Muhsin Dere ile yaptığı istişare sonucu şampiyon sporcuya destek olacaklarını açıkladı.

Çorum’dan bir sporcunun Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek olmasının son derece önemli bir olay olduğuna vurgu yapan Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, “Sporcumuzun şampiyonaya gidemeyecek olmasını öğrenince, bu durum karşısında duyarsız kalamazdık. Onursal Başkanımız Sayın Muhsin Dere ile birlikte sporcumuza destek olma kararı aldık. Kendisine başarılar diliyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinden şüphemiz yok” şeklinde konuştu.

Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın kendisini arayıp destek olacaklarını söylemesi üzerine büyük sevinç yaşadığını belirten şampiyon sporcu İrfan Sönmez ise, “Ne kadar sevindiğimi anlatamam. Sayın Muhsin Dere ve Oğuzhan Yalçın’a çok teşekkür ediyorum” dedi.