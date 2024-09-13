AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Çorum’da sel ve dolu felaketinde zarara uğrayan Çorumlu üreticilere 20 milyon lira ödenek tahsis edildiğini duyurdu.

SİGORTASI OLMAYAN DA YARARLANACAK

Çorum merkez ve ilçelerinde geçtiğimiz Temmuz ayında meydana gelen aşırı yağış, sel ve dolu felaketi nedeni ile zarara uğrayan çiftçilere 20 milyon TL ödenek çıkartıldığını belirten Kaya; "Felaketten zarar gören çiftçilerimize verilmek üzere 20 milyon tutarındaki ödenek Çorum İl Tarım Müdürlüğüne gönderildi. Tarım sigortası olup olmamasına bakılmaksızın tüm çiftçilerimiz yararlanacak. Cumhurbaşkanımız ile görüşerek alınan ödenek için teşekkür ettik.”