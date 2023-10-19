Batman'da görev yapan Çorumlu uzman çavuş evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Batman’da 5 gündür kendisinden haber alınamayan Çorumlu uzman çavuş Adem Ümit, evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Uzman çavuşun cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, Adem Ümit'in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin sonucunda belli olacak.
Bir çocuk babası olan uzman çavuşun Çorum'un Oğuzlar ilçesi Derinöz köyü nüfusuna kayıtlı oluğu öğreniliken, merhumun cenazesinin bugün Derinöz köyünde toprağa verileceği gelen bilgiler arasında.