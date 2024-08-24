Çorumlu uzman çavuş geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde park halindeki TIR’a arkadan çarpan 25 yaşındaki Çorumlu uzman çavuş Buğra Ekin, hayatını kaybetti.
Muğla’nın Bodrum ilçesine bağıl İslamhaneleri Mahallesi’nde gece yarısı meydana gelen olayda Buğra Ekin kullandığı 48 AHC 514 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.
25 yaşındaki Buğra Ekin yol kenarında park halinde duran TIR’a arkadan çarptı.
Kazayı görenlerin yardım istemesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ekin’in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ekin’in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Ekin’in cenazesi yarın toprağa verilecek.