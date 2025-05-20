Tunceli Belediyesi kayyımı olan Çorumlu Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun, 17 Mayıs'ta PKK'lı iki yönetici için düzenlenen bir anma törenine Ankara'dan gelen bir telefonla izin verildiği iddiasıyla merkeze çekilmek ve Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirilmek için İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verdiği öne sürüldü.

Now Haber'den Alican Uludağ'ın haberine göre, PKK'lı iki yönetici için 17 Mayıs'ta anma adı altında düzenlenen etkinliğe Tekbıyıkoğlu'nun izin vermeme kararı aldığı iddia edildi.

İddiaya göre Ankara'dan gelen bir telefonla Tekbıyıkoğlu'na "yalnızca anma olacak, slogan olmayacak" denilerek etkinliğe izin vermesi istendi. İddiaya göre etkinlikte yaşananlar için yakın çevresine "kabul edilemez görüntüler" diyen Tekbıyıkoğlu'nun, 19 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığı'na görevden alınıp merkeze çekilmek ve Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirilmek için dilekçe verdiği öne sürüldü.