İçişleri Bakanlığı, Tunceli Valisi hemşehrimiz Bülent Tekbıyıkoğlu'nun, Bakanlığın emrine alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır. Tunceli Valiliğine, Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan vekaleten görevlendirilmiştir."

Çorumlu Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, 17 Mayıs'ta PKK'lı iki yönetici için düzenlenen bir anma törenine Ankara'dan gelen bir telefonla izin verildiği iddiasıyla merkeze çekilmek ve Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirilmek için İçişleri Bakanlığı'na dilekçe vermişti.