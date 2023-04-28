Ankara Çorumlu Dernekler Konfederasyonu, Gölbaşı ilçesinde toplantı gerçekleştirdi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen toplantıya, AK Parti Ankara 1. bölge milletvekili adayları Murat Alparslan ve Osman Karaaslan, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan, Ankara Çorumlu Dernekler Konfederasyonu Başkanı Osman Ulunç, Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu Başkanı Levent Yücel, konfederasyona bağlı dernek başkanları ve yöneticileri katıldı.

Konfederasyon başkanı Ulunç, yaptığı konuşmada, Ankara'da yaşayan Çorumluların birlik ve beraberlik sağlaması adına yeni bir oluşuma gittiklerini belirterek, bu oluşumun onursal başkanının da Murat Alparslan olduğunu söyledi.

Ulunç, "Murat Alparslan'ın her daim hemşehrileri yanındadır. 14 Mayıs seçimlerinde desteğimiz hemşehrimiz Murat Alparslan'dan yanadır." dedi.

Murat Alparslan ise toplantıyı düzenleyen Ankara Çorumlu Konfederasyon Başkanı Osman Ulunç'a teşekkür ederek, 14 Mayıs seçimlerinde tüm Çorumlulardan Cumhur İttifakı'na destek istedi.

Milletvekili adayı Osman Karaaslan da "Dünyanın merkezi olan Çorum, AK Parti'nin de merkezi haline gelmiş." ifadesini kullanarak, Çorumluların AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini aktardı.(AA)