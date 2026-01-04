Bolu'da İskilipliler Platformu kuruldu. Bolu İskilipliler Platformu'nun kuruluşu ile ilgili bilgi veren hemşehrimiz Fikret Kısar, şöyle dedi:

"Bolu'da İskilip merkezde yaşayan nüfustan daha fazla İskilipli kardeşlerimiz yaşıyor, adeta Bolu içinde bir İskilip daha var.

2009 da aktif siyaseti bıraktıktan sonra bir grup arkadaşla Bolu Çorder'i kurmuştuk. 3 dönem süren başkanlığımızda üniversite ile birlikte geniş katılımla İskilipli Alimler Sempozyumu, İskilip Meyveleri Çalıştayı, Akşemseddin Paneli, geçen sene de İstanbul'da Vefatının 450. Yılında Ebussuud Sempozyumu düzenlemiştik.

Bolu'da iki katlı 400 metrekare dernek binasını Bolu Belediyesi'nin malzeme desteği ile açmış, 5 Bakan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısını ağırlamıştık. Bolu' da Çorum amelesi imajını kırmıştık. 2018'de yapılan bir ankette Bolu Çorder Türkiye'de en etkin ve ses getiren dernek seçilmişti.

İskilipli genç kardeşlerimiz 16 yıllık süreçte kendi işlerinin patronu olmuş, çocuklarının bir çoğu ise iyi eğitim alarak mühendis, mimar, müteahhit, öğretmen, doktor, ilahiyatçı, iktisatçı ve akademisyen oldular.

Yol yürüdüğümüz arkadaşlarımızın yoğun isteği üzerine İskilip'e özel platformu kurmaya karar verdik.

Bolu İskilipliler Platformu, Gençlik ve Kadın Komisyonu dahil olmak üzere 6 komisyon ve İskilipli başkanlarıyla hemşehrilerimize ve İskilip'e her konuda destek olmaya devam edecektir.

Bolu İskilipliler Platformu faaliyetleri, komisyon başkanları ve üyeleri gelecek hafta yapılacak basın açıklaması ile ilan edilecek, kurucusu olduğumuz Bolu Çorder faaliyetleri aynı şekilde devam edecektir."