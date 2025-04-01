Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Türkiye gündemine oturan pazar denetimi ve sonrasında yaşanan olayların ardından bir açıklama yaptı.

Aşgın, pazarlarda hile yapan ve kurallara uymayan pazar esnafını sert bir dille uyarmış, Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca ise Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ının pazarcılarla uğraşmaması gerektiğini belirterek, Aşgın'ı TBMM'de protesto edeceklerini açıklamıştı.

Yaşanan olayların ardından bir açıklama daha yapan Başkan Aşgın, Çorumlunun hakkını yedirmeyeceklerini belirterek; “İlk görüntüler ortaya çıkınca Zabıta Müdürlüğümüze inceleme talimatı verdim. Sorumlular tespit edildi. Bir taraftan bakanlığımız, diğer taraftan belediyemiz gereğini yapıyor. Çorumlunun hakkını koruyacağız. Soruşturmayı genişletiyoruz, gerek pazar ve hal boyutuyla gerekse pazar dışında hileli satışların arkasında duran, tüketiciyi aldatmaya yönelik faaliyet gösteren tüm işyerlerine yönelik kapsamlı bir çalışma yapılacak. Çorum Belediyesi olarak denetimlerimiz artarak devam edecektir. Hemşehrilerimiz de şikâyetlerini pazar alanında görevli zabıta ekiplerimize veya 153 Alo Zabıta hattına bildirebilirler." ifadelerini kullandı