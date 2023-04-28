YÜKSEL BASAR

MHP Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni ziyaret etti. Şehrin çözülemeyecek sorununun olmadığını belirten Kayrıcı, “20 yılda Çorumluların talepleri Ankara’ya iletilebilseydi, Çorum bölgesinde yıldız olurdu. Ekonomisi, sanayisi birkaç kat daha büyürdü. Çözülemeyecek hiçbir sorun yok, yeterki çözecek isimleri seçelim” dedi.

Vahit Kayrıcı, seçim çalışmaları kapsamında Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni ve birliğe bağlı odaların başkanlarını ziyaret etti.

GÜR: SİZİNLE ÖNEMLİ PROJELER YAPACAĞIMIZA İNANIYORUZ

ÇESOB Başkanı Recep Gür, esnaf ve sanatkarlar için Sanayi Sitesi’nde hazırladıkları proje hakkında bilgi verirken, Kayrıcı’ya destek talebini iletti.

Kayrıcı’nın daha önceki milletvekilliği döneminde de Çorum’a önemli yatırımların gelmesini sağladığını anlatan Gür, yeni dönemde de kendisini canı gönülden milletvekili seçilmesini istediklerini belirterek, “İnanıyorum ki sizlerle birlikte Çorum’umuz için önemli projeleri hayata geçireceğiz” diye konuştu.

‘ERDOĞAN’IN SELAMIYLA MİLLETVEKİLİ SEÇİLMİŞLER’

Kayrıcı, AK Parti iktidarında Türkiye’de çok önemli projeler hayata geçirilirken, Çorum’un ise hak ettiğini alamadığını söyledi.

Çorum’un nüfusunun yarısı kadar olan illerin aldığı yatırım ve hizmetlerin yarısını bile alamadığını aktaran Kayrıcı, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Bu durumun sorumlusu Cumhurbaşkanımız ya da hükümetler değildir. Cumhurbaşkanı Çorum’un ne derdi, ne sorunu olduğunu nerden bilsin. Kendisine iletilmediği sürece bilgisi olmaz. Bizim derdimiz seçtiğimiz milletvekillerimizin yetersizliğidir. Bugün kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını getirmişler, Ak Parti’den 5 milletvekilinden 4’ünü, 4 milletvekilinden 3’ünü almışlar. Tayyip Bey’in fotoğrafı 3 vekilin çıkması için yeterli olmuş. Artık bu duruma son vermemiz lazım. Çorum’un dertlerini anlatacak, insanların taleplerini Ankara’ya taşıyacak milletvekillerini seçmeliyiz.

‘CHP’NİN VEKİLİ HALKIN TALEBİNİ DİNLEMEMİŞ’

Muhalefet işin lokomotifidir. İktidarı çalıştıran muhalefettir. Ama, CHP’nin 3-4 dönem milletvekilliği yapan arkadaşımız Çorum’u şehir kulübünden ibaret görmüş. Ne halkın derdini dinlemiş, ne Çorumlunun talebini almış.

‘MİLLETVEKİLİNİN NELER YAPTIĞINA BAKIN, ÖYLE OY VERİN’

Çorumlular oy verirken daha dikkatli davranmaları lazım. Bugüne kadar CHP ağacı koysa milletvekili olmuş. Milletvekilinin ne yaptığı, memleket hayrına ne iş yaptığına bakılmamış. Çorum’dan hangi partiye oy verilirse verilsin artık milletvekili olacak kişilerin neler yaptığına veya yapabileceğine bakmamız lazım.”

‘ÇORUM’A YAZIK ETMEYELİM’

Çorumlunun taleplerinin Ankara’ya düzgün iletilemediğini savunan Kayrıcı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “20 yılda Çorumluların talepleri Ankara’ya iletilebilseydi, Çorum bölgesinde yıldız olurdu. Ekonomisi, sanayisi birkaç kat daha büyürdü. Esnafı daha çok kazanır, insanların refah seviyesi yükselirdi. Çorum maalesef bugüne kadar hakkını alamadı. Buradan tüm hemşehrilerimize sesleniyorum. Çorum’umuza artık yazık etmeyelim. Çorum için çalışacak, hizmet için kavga edecek insanları Ankara’ya gönderelim. Ben her sorunu çözerim diye bir söz vermiyorum. Böyle söz verenlere de inanmayın. 20 senedir 3-4 milletvekili verdiklerimiz yine 3 vekil verin, şunu yapalım, bunu yapalım diyorlar. 20 senedir neredeydiniz. Bu tür laflara itibar etmeyin. Ben sadece sorunun muhatabı kimse onun önüne düşüp, çözümü için ilgili kişi ve kurumlara ileteceğimin sözünü verebiliyorum. Çorum’a hizmet getirmek için ne gerekiyorsa yapacağımın sözünü veriyorum.

‘SORUNLARI DOĞRU TESPİT EDİP ÇÖZMEYE ÇALIŞACAĞIZ’

Esnaf bir ülkenin orta direğidir. Eğer orta direk yıkılırsa o ülkede ayakta kalamaz. Şu anda orta direk zor durumda. Ancak, çözülmeyecek de hiçbir sorun yoktur. Ben Allah nasip ederde milletvekili seçilirsem, esnafın problemlerini esnaftan dinleyip çözmek için birlikte hareket edeceğimizi söyleyebilirim.

Başta esnaf olmak üzere Çorum’un taleplerini ve sorunlarını doğru tespit edip, önceliğine göre sıralayıp çözüme kavuşturacağız. Beni bilen biliyor. Kimseyi ötelemeden kapım herkese açıktır. Kolay kolay söz vermem, ama Çorum için çalışacağımın, sorunların çözümü için çaba göstereceğimin sözünü verebilirim.”