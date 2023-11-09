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Ahlatcı Çorum FK kurumsallaşma adına önemli bir adım daha atarak lisanslı ürünlerin satıldığı Çorum FK Store internet üzerinden (online) hizmet vermeye başladı.

Kırmızı siyahlı kulübün lisanslı ürünlerinin satıldığı AHL Park içindeki Çorum FK Store uzun süren çalışmalar sonucunda Online sistemi hizmete açıldı.

Dün sabah saatlerinde Online hizmet veren ‘Çorumstore’ sitesini ilk dakikalardan itibren kısa sürede 40 bini aşkın ziyaret olunca site kilitlendi. Hizmete girmesinin ardından yaşanan bu ilgi sevindirici olurken sosyal medyadan yapılan paylaşımda yoğunluktan dolayı sorun yaşandığı tekrar denenmesi istendi.

Kırmızı Siyahlı takımın tüm lisanslı ürünleri forma, eşorfman, yağmurluk, polar, atkı, kaşkol, bere, çakmak, bardak gibi bir çok ürüne Dünyanın neresinden olursa olsun Çorumlular ulaşarak memleketlerinin takımının ürünlerine sahip olabilecekler.