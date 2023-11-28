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Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, yaptığı basın toplantısında Çorum’u 30 yıl sonra sosyal-demokrat belediyecilikle ile tanıştıracaklarına inandıklarını söyledi.

‘MECİTÖZÜ DIŞINDA 3 İLÇEYİ DAHA KAZANMAK İSTİYORUZ’

Mecitözü dışında en az 3 ilçeyi daha kazanmak istediklerini aktaran Solmaz, Çorum’da kazanacak aday profili üzerinde duracaklarını ifade etti.

Aday seçiminde genel merkezin yetkiyi il örgütlerine bıraktığını belirten Solmaz, aday sayısına göre ön seçim yapabileceklerini kaydetti.

‘İTTİFAK İÇİN GÖRÜŞEBİLİRİZ’

Çorum’da ittifaka her zaman açık olduklarını dile getiren Solmaz, ortak aday noktasında diğer partilerle de bir görüşme gerçekleştirebileceklerini belirterek;

“Parti merkezimiz bizden habersiz yerelde niye ittifak arayışı içinde oldunuz demezler bize. AK Parti-MHP büyük ihtimalle ittifak yapacak. Geriye kalan partilerin de böyle bir arayış içinde olması doğal. Biz diğer partilerle bağlarımızı koparmadık. İyi Parti, Deva, Gelecek ve Saadet Partisi ile önceki seçimlerde beraberdik. Gönül anlamında bir hukukumuz var. Biz onlarla da istişare yaparız diye düşünüyorum. Ortak aday olursa bu CHP’nin adayı olur. Çorum’u sosyal demokrat belediyecilikle tanıştırmak istiyoruz.” ifadelerine yer verdi.