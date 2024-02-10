DEVA Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Yunus Emre Özdemir, bir basın toplantısı düzenleyerek Çorum ile ilgili projelerini açıkladı.

Bilge Apart Otel’de düzenlenen basın toplantısına DEVA Partisi Çorum İl Başkanı Zehra Sucu Benli, Merkez İlçe Başkanı Hilmi Eker ile İl-İlçe Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Çorum’u daha yaşanabilir şehir haline getirmeyi amaçladıklarını belirten DEVA Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Yunus Emre Özdemir, her kesime uygun projeler hazırladıklarını söyledi.

Çorum’da gencinden, yaşlısına herkesi mutlu ve memnun edecek projeler ile halkın karşısına çıkacaklarını anlatan Özdemir, projelerinin bazılarını şu şekilde açıkladı;

“İlimizin düz bir şehir olması, bisiklet kullanımının yaygın olması nedeniyle ulusal ve uluslararası bisiklet yarışlarına katılacak sporcuların yetişmesine katkı sunacağız. Yarışmalara katılabilecek bir belediye bisiklet takımı kurulmasını sağlayacağız. Şehrimizde annelerin Çanakkale'yi görmesini, kurtuluş mücadelesinin hangi koşullarda nasıl verildiğini öğrenmelerini sağlamayı planlıyoruz. Küçük çocuğu olan anneler bizzat Çanakkale'ye görerek sahip olduğu bu bilgileri çocuklarına anlatacak ve bu sayede milli şuuru yüksek çocuklarımızın yetişmesine katkı sağlamayı planlıyoruz. Burada öncelikle ve özellikle küçük çocuğu olan anneleri Çanakkale'ye götürmek gibi bir niyetimiz var.

KALE VE ETRAFINDA KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ SAĞLACAĞIZ

İlimizde mevcut tarihi kalenin dönemin gereklerine göre restorasyonunu sağlayarak şehrin turizm rotasyona katılmasını sağlayacağız. Mevcut belediyece yapımına başlanan bölge dönüşüm projesinin merkezinde kalenin olmasını, kalenin şehrimizin merkez noktalarından birisi olmasını sağlayacağız.

PAZARTESİ PAZARI’NIN YERİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ

İlim Yayma kavşağı özellikle Pazartesi günleri büyük risk barındırmakta, bu riskin bertarafı için ivedilikle Pazartesi Pazarının yerini değiştireceğiz. Bu iş için birkaç alternatif yer mevcut olup bunları değerlendirip en uygun olanına karar vereceğiz. Öğrendiğim kadarıyla önceki ulaştırma İlim Yayla kavşağındaki kaza riskinin azaltılması için yeni İskilip kavşağın açılması sonrasında Mavral Sokak'tan Buharevler Caddesi'ne geçişin sınırlandırılması veya kapatılması düşünülmüştü. Bu konu için bakanlık ile görüşüp derhal uygulamaya geçilmesini, Valilik ve Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak saatlik veya günlük geçiş sınırlaması uygulamasını sağlayacağız. Bir insan canının daha İlim Yayma civarında kaybedilmesi müsaade etmeyeceğiz.

Otobüs ve minibüs hatlarının doluluk oranlarını, güzergah ihtiyaçlarını bilimsel verilerini takip ederek tekrar düzenleyeceğiz. Saatlik günlük olarak ilave sefer ek güzergah tanzimi gibi işlemler yapacağız.

BAŞIBOŞ SOKAK HAYVANLARI SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ

Başıboş sokak hayvanları için öncelikle hayvanların gönüllülerce sahiplendirilmesi için öncü ve teşvik edici olacağız. Sahiplenmeyen hayvanların belediye imkanları ölçüsünde barınmalarını sağlayacağız, yetersiz kalınması durumunda belediye ya da kamu arazilerinden hayvanların rahatlıkla hareket edebilecekleri bir genişlikteki arazide yaşamalarını sağlayacağız. Hem belediyece hem gönüllüler işbirliği ile hayvanların bakımları yapacağız. Hiçbir vatandaşımızın başıboş bir sokak hayvanları tarafından saldırıya uğramasına izin vermeyeceğiz. 2024 yılında bu gibi problemlerin aşılması ve konuşulmaması gerektiğini düşünüyoruz.

Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nden Saat Kulesi’ne kadar olan bölgede park etmeyi sınırlandıracağız. Yeni otobüs duraklarının karşısına katlı otopark yaparak uygun fiyatlı olarak otopark imkanı sunacağız.

EMEKLİLERE ÖZEL İNDİRİMLER YAPACAĞIZ

Emeklerin belediye tarafından sunulan hizmetlerden indirimli olarak faydalanmalarını sağlayacağız. Su kullanımında indirim sağlayacağız, ulaşımdan indirimli olarak faydalanmalarını devam eden uygulamanın iyileştirmesi şeklinde sürdüreceğiz. Ekmek üretimini arttıracağız halk ekmek büfe sayılarını çoğaltacağız.

İlimizde organize sanayi bölgesini ihtiyaçlarının temini için işsizlik sorununa katkı sunmak üzere belediyece vasıflı meslek edindirme kursları açacağız.

Yakın zamanda Hollanda Belçika İtalya'da ziyaretlerde bulundum. Buralarda her şehrin bir kimliği olduğunu fark ettim, ilimiz ikinci derece deprem bölgesi olması nedeniyle kentsel dönüşüm ihtiyacımızın varlığı nedeniyle kat sınırı olacak şekilde şehrimize kimlik kazandıracak şekilde kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz.

Valilik ve İl Tarım Müdürlüğü ile koordineli olarak köylerde ekilmeyen arazi kalmaması, çiftçilerin bilinçli olarak üretim yapması, ilimizin tarım ürünleri konusunda verimliliği artması için projeler gerçekleştireceğiz.

Tüm anlattıklarımız ve ileride anlatacağımız projeler başta benim kızım olmak üzere genç kardeşlerimizin gelecekte Çorum'da kalmayı, Çorum'da yaşamayı ve yaşlanmayı hayal etmelerini sağlamak içindir. Sosyal kültürel projelerimiz ile genç kardeşlerimize ulaşacağız.”

DEVA Partisi Çorum İl Başkanı Zehra Sucu Benli ise yola çıktıkları ilk günden beri genel başkanlarının önderliğinde temiz siyaset, liyakatli kadrolar, ilkeli belediyecilik anlayışını kendilerine şiar edindiklerini söyledi.

Çorum’un tek kadın il başkanı olan Benli, yerel seçimlerde üstün bir başarı sağlamakta kararlı olduklarını ifade etti.