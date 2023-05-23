MURAT KARASU

AK Parti Yönetim Kurulu Üyeleri Adnan Tığlı ve Semih İstanbullu ile gazetemizi ziyaret eden Milletvekili Ahlatcı, Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüştü.

‘ANADOLU ARSLANI YAPACAĞIZ’

Ziyarette açıklamalarda bulunan Ahlatcı, Çorum’u Anadolu’nun arslanı yapmak için Meclis’te çaba göstereceğini belirterek, “Çorum’u Anadolu kaplanı değil, tüm Türkiye’nin gurur duyacağı, bölgesinin ve Türkiye’nin lider illerinden birisi ve Anadolu arslanı haline getirmek için Meclis’te çabalayacağım. Hemşehrilerimize söz veriyorum. Çorum’un taleplerini biliyorum. Bu talepler için çalışacağım” dedi.

‘REHAVETE GİRMEYELİM, SANDIĞA GİDELİM’

Türkiye’nin 28 Mayıs’ta önemli bir seçime gittiğini ifade eden Ahlatcı, Cumhur İttifakı seçmenlerini rehavete girmemeleri konusunda da uyardı.

‘YENİ BİR DESTAN YAZACAĞIZ’

28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçileceğini vurgulayan Ahlatcı, “Her bir oylarına namusumuz gibi sahip çıkacağız. Bu kapsamda tüm hemşehrilerimizden talebimiz ne olduğu belli olmayan, hangi güç odağının kontrolünde olduğu belli olmayan 6’lı, 7’li, 8’li benzemezlere değil, istikrardan yana, yerli, milli olan her daim “vatanım” diyen ve bu yolda “kefenimi giyerek yola çıktım” diyen bir liderin altında birleşmeye davet ediyorum. Bu da Recep Tayyip Erdoğan’dır.

İnanıyorum ki; Çorum bir destan daha yazacaktır. Çok daha güçlü bir şekilde Recep Tayyip Erdoğan’ı Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı olarak seçecektir. Zaferimize sayılı günler kaldı. Gayret bizden netice Allah’tan” diye konuştu.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın da Ahlatcı’ya teşekkür ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.