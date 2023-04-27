MURAT KARASU

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, seçim çalışmaları kapsamında Ticaret Borsası ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ni ziyaret etti.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, 3. Sıra Milletvekili Adayı İsmail Lek, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik ve İskilip İlçe Başkanı Ali Alıcı’nın yanısıra bazı teşkilat mensuplarıyla ilk olarak Ticaret Borsası’na giden Kayrıcı, Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat ve Meclis Başkanı Yılmaz Kaya tarafından karşılandı.

Borsa yönetim kurulu üyeleri ve personelleriyle de görüşen Kayrıcı, borsanın genel durumu ve Çorum’da üretilen ürünlerle ilgili bilgiler aldı.

SOĞUK HAVA DEPOSU İÇİN DESTEK İSTEDİ

Çorum’un patates ve soğan depolarına ihtiyaç olduğunun Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, soğuk hava depolarının kurulması halinde üretime yüzde 20 daha fazla katkılarının olacağını kaydetti ve bu konuda Kayrıcı’dan destek istedi.

‘OMUZ OMUZA VEREREK ÜLKEMİZİ AYAKTA TUTMALIYIZ’

Vahit Kayrıcı da Türkiye’nin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini, 14 Mayıs’ta da ülke açısından varlık-yokluk niteliğini taşıyan bir seçimin olacağının altını çizen Kayrıcı, “Bize düşen omuz omuza vererek ülkemizi hep birlikte ayakta tutmaktır. Türkiye’yi bölgesinde oyun kurucu güçlü bir ülke haline getirmeliyiz” diye konuştu.

‘ÇEVRE İLLER BİZDEN DAHA FAZLA HİZMET ALDI’

Çorum’un uzun yıllardan beri siyasetteki en büyük sıkıntısının seçilmişlerin yetersizliği olduğunu söyleyen Kayrıcı, “Çevremize baktığımızda Yozgat, Çankırı, Amasya bizim kadar hatta bizden daha az milletvekili sayısına sahip olmalarına rağmen bizden daha fazla hizmet almışlar. Bunun nedeni seçilmiş milletvekillerinin kentimizin problemlerini yeteri kadar Ankara’ya taşıyamamasıdır. Onlar genel başkanların gölgesine yatarak siyaset yapmışlar. Maalesef ki iktidar milletvekilleri gibi muhalefet milletvekilleri de Çorum’un hayrına bir şey yapmamışlar. Çorum’u şehir kulübünden ibaret görmüşler. Gelip şehir kulübüne oturmuş, otelinde yatıp gitmiş. Çorum şehir kulübünden yönetilmez” açıklamasında bulundu.

‘TALEPLERİNİZİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM’

Kayrıcı ve beraberindeki heyet daha sonra Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne geçti. Birlik Başkanı Yılmaz Kaya, Kayrıcı’ya çalışmalar hakkında birlik verdi.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin bütçesini son yıllarda ciddi boyutta artırdıklarının söyleyen Kaya, yeni hizmet binası yapımından bahsederken, Hanımeli satış noktalarında Çorumlu üreticilerin ürettiği süt ve süt ürünlerinin satışıyla da kent ekonomisine çok ciddi bir katkı sağladıklarını dile getirdi.

Başarılı çalışmalarından dolayı Kaya ve ekibini kutlayan Kayrıcı, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin kuruluşunda 1999 yılında milletvekili olarak kendisinin de katkısının olduğunu hatırlattı.

Birlik tarafından kendisine iletilen her talebin takipçisi olacağının belirten Kayrıcı, Çorum’un üreterek büyütülmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kayrıcı, ziyaretler sırasında tüm üreticileri 5 Mayıs 2023 Cuma günü Çorum’a gelecek olan Dr. Devlet Bahçeli mitingine davet etti.