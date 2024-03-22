Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından Survivor’da dün akşam yayınlanan soru-cevap oyununda Çorum ve Yozgat sorusu soruldu.

Acun Ilıca’nın sunuculuğunu yaptığı yarışmada 'hangisi oyununda' Seda Ocak ile Aleyna Kalaycıoğlu’na ‘Hangi Şehir Daha Kalabalık? sorusu yöneltildi. Çorum mu? Yozgat mı şeklindeki soruya yarışmacılardan Seda Ocak Çorum yanıtını verdi ama cevap Yozgat olarak açıklandı.

Cevaba hem Çorumlar hem de Yozgatlılar da şaşırdı. 418 bin nüfuslu Yozgat, 528 bin nüfuslu Çorum’dan nasıl daha kalabalık olabiliyor? Kimse bu sorunun cevabına anlam veremedi. Yarışmada soruları hazırlayanlar acaba Çorum’u, Yozgat’tan küçük mü sanıyorlar?

Buradan bir de biz soralım Çorum mu kalabalık yoksa Yozgat mı iyi bir araştırsınlar.

Çorum, Yozgat’tan sadece nüfusuyla değil, ekonomisiyle, işgücüyle, sanayisiyle, tarımıyla... her alanda büyük ama Yozgat’ın önde olduğu alanlar da var tabi.

Yozgat’ta siyasetiyle ve aldığı havaalanı hızlı tren gibi yatırımlarla Çorum’dan üstün durumda.