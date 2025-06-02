Çorum'da 4 köyde dün muhtarlık seçimi yapıldı.

Türkiye genelinde 405 köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık, ihtiyar heyeti veya her ikisinin de belirlenmesi adına dün seçim yapıldı.

Çorum'da da merkeze bağlı Tarhankozlusu köyü, Alaca ilçesine bağlı Bolatçık ve Karatepe köyü ile İskilip ilçesine bağlı Derekargın köylerinde seçim heyecanı yaşandı.

Merkeze bağlı Tarhankozlusu köyünde 3 aday muhtarlık için yarıştı.

Yapılan oylama sonucu Sinan Sefa Güler 72 oyla Tarhankozlusu köyü muhtarı seçildi.

Alaca'nın Bolatçık köyünde de yine 3 aday yarıştı.

Seçim sonuçlarına göre, Celil Demir aldığı 76 oy ile Bolatcık Köyü'nün yeni muhtarı oldu.

Karatepe köyünde Burak Güngör muhtarı seçilirken, İskilip Derekargın köyünde ise 3 aday muhtarlık için yarıştı.

Toplam 82 oyun kullandığı seçimde Metin Kargınlı 39 oy alarak Derekargın köyü muhtarı seçildi.