Çorum Belediye Meclisinin haziran ayı toplantısı Çarşamba günü yapılacak.

Belediye Meclisi Salonunda saat 14.00’da başlayacak olan toplantıda görüşülecek olan gündem maddeleri şunlar:

“Gülabibey Mahallesinde bulunan parka isim verilmesi, Bahçelievler Mahallesi, Dumlupınar Caddesinde bulunan parka isim verilmesi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı’na yetki verilmesi, Karakeçili Mahallesi 4262 ada 4 parsel üzerine inşa edilen millet bahçesindeki kütüphanenin tahsisi, Otopark Yönetmeliğine istinaden tahsis/irtifak hakkı tesisi, gelir desteği verilmesi, kadro iptal ve ihdas, boş kadro ihdas, yurt dışı geçici görevlendirme, Çorum İl Özel İdaresi ile ortak hizmet projesi, 2 adet imar planı değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havalesi, Gülabibey Mahallesi 2645 ada 252 no’lu parsele yönelik imar planı değişikliği teklifi, Köprüalan mevki 124 ada 53 nolu parsele yönelik imar planı değişikliği teklifi, otopark yönetmeliği hk.”