İsmi Çorum ile özdeşleşmiş Çorum Mantısı, Çorum Şekerlemesi, Çorum Baklavası ve Çorum Su Böreği’nin Türkiye ve dünya çapında tanıtılması amacıyla Çorum Belediyesi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) arasında “Dünyanın Merkezinde Hitit Barış Sofrası” projesi protokol anlaşması imzalandı.

COĞRAFİ İŞARET İÇİN BAŞVURU YAPILDI

Çorum Belediyesi’nin Bedesten Çarşısı’nda hayata geçireceği “Dünyanın Merkezinde Hitit Barış Sofrası” projesi ile eğitim ve üretim atölyesi kurularak coğrafi işaret başvuruları yapılan Çorum Mantısı, Çorum Şekerlemesi, Çorum Baklavası ve Çorum Su Böreğinin geleneksel üretim standartları korunarak üretimi sağlanacak.

Proje ile girişimci kadınlara kurulacak mutfakta hem eğitim verilecek hem de istihdama katkı sağlanacak.

Protokol anlaşma töreninde konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; “Çorum mutfak kültürü ve geleneklerinin yaşatılabilmesi için Çorum mutfağında önemli değerlere sahip olan patenti alınmış ve Coğrafi İşaret Tescil başvuruları yapılmış; Çorum Mantısı, Çorum Şekerlemesi, Çorum Baklavası ve Çorum Su Böreği’nin, geleneksel standartlarının oluşturulması, korunması, üretilmesi, yaygınlaştırılması, istihdam alanlarının oluşturulması, ürünlerin ve şehrin kültürünün tanıtılması amaçlanmıştır.” dedi

Proje kapsamında Çorum mutfak kültürünü tanıtmak için yemek festivalleri, mutfak müzeleri, gastronomi turları, yemek pişirme kursları gibi etkinlikler düzenleneceğini aktaran Başkan Aşgın;

“Yerel gelenek ve kültürel mirasta yer alan bahsi geçen ürünlerin standartlara uygun üretilmesi, orijinalliğinin korunması, gelecek nesillere aktarılması ve tanıtılması için üretim atölyelerinde eğitimlerin verilmesi, deneyimleme atölyelerinin kurulması, workshopların organize edilmesi, şehrin tarihi nitelikteki önemli noktalarında tanınmış kişiler vasıtası ile ulusal ve uluslar arası çapta tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve dijital pazar aracılığıyla geleneksel ürünlere erişimin kolaylaştırılması sağlanacaktır. Doğal, kültürel ve tarihi zenginlikler açısından büyük bir potansiyele sahip olan Çorum’un, ekonomik büyüme ve kalkınmasında turizm sektörünün önemli bir paya sahip olduğu bir gerçektir. Ancak bu potansiyeli gerektiği gibi değerlendirebilmek oldukça önemlidir. Bunu yapabilmek için de bu değerleri korumak, yaşatmak, tanıtım ve reklam faaliyetlerine gereken özenin gösterilmesi şarttır. Bu proje ile Tarih, kültür ve sanat bir bölgenin çekiciliğini arttıran unsurların yanında Gastronomi de bir ülkenin en temel kültürel miraslarından biridir. Gastronomi turizminin gelişimi tanıtımla, tanıtım da bazı etkinliklerle mümkün olmaktadır. Proje kapsamında Çorum mutfak kültürünü tanıtmak için yemek festivalleri, mutfak müzeleri, gastronomi turları, yemek pişirme kursları gibi etkinlikler düzenlenecektir. Bu tür etkinlikler bir yandan eğlence deneyimi yaratmakta, bir yandan da kültürel değerleri aktaran köprü vazifesi görmektedir. Şehri, bölgeyi ve ülkeyi daha iyi tanımak için Çorum mutfağında önemli değerlere sahip ürünler kullanılması amaçlanmaktadır.” ifadelerini kullandı

PROJENİN YÜZDE 90’ININI OKA KARŞILAYACAK

Projenin toplam maliyetinin 4 milyon 163 bin lira olduğunu sözlerine ekleyen Aşgın, bunun 3 milyon 743 bin lirasının OKA tarafından karşılanacağını ifade etti.

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle; “2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında bölge illerimizden çok güzel proje başvuruları aldık. Anadolukiler projesinin amacı beceri, birikim ve bereket temaları altında Anadolu coğrafyasının zenginliklerini ticarileştirmek. “Dünyanın Merkezinde Hitit Barış Sofrası” projesi de buna örnek bir proje oldu. Proje ile kadın girişimcileri verilecek eğitimlerle hem yetiştireceğiz hem de kurulacak atölyelerde istihdam edeceğiz.” diye konuştu

Çorum Mantısı, Çorum Şekerlemesi, Çorum Baklavası ve Çorum Su Böreğinin bu coğrafya için çok kıymetli olduğunu dile getiren Dicle, “Bu lezzetler yerelde biliniyor ama lezzetlerin yerelle sınırlı kalmaması gerekiyor.” şeklinde konuştu