Çorum 'un Osmancık ilçesinde yer alan tarihi İmaret Aşevi'nde hazırlanan yemekler, iftar öncesinde ihtiyaç sahiplerinin evlerine bırakılıyor.

Osmanlı padişahlarından 2. Murat döneminde sadrazamlık yapan Koca Mehmet Paşa tarafından 1430 yılında inşa ettirilen imarethanede, geçmişte olduğu gibi bugün de yardım geleneği sürdürülüyor.

Camisi bugünlere kadar ulaşan imaretin aşevi de önceki yıllarda Osmancık Belediyesi tarafından yeniden yaptırılarak "İmaret Aşevi" adıyla hizmete açıldı.

Osmanlı'nın son dönemine kadar yoksullara sıcak yemek dağıtılan, özellikle ramazan ayında iftar ve sahur ikramlarının yapıldığı imarethanenin geleneği bugün de yaşatılıyor. Günlük 1500 kişilik sıcak yemek hazırlanan aşevinde, belediye personeli tarafından iftardan önce 400 haneye ulaştırılıyor.

Osmancık Kaymakamı Furkan Duman ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Güney Mahallesi'ndeki aşevini ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

Duman, AA muhabirine, İmaret Aşevi'nde ilçeye özgü 6 asırlık geleneğin yaşatıldığını dile getirdi.

Ramazanın birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirten Duman, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda ilçemizde birçok kurum ve kuruluş ile hayırseverler ramazan ayı geldiğinde ihtiyaç sahiplerine yönelik iftar ve sahur yemekleriyle bu yardımlaşma geleneğini pekiştirmektedir. Burada da Belediyemiz 600 yıldır devam eden bir geleneği sürdürmektedir. Her yıl ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yemek pişirilmekte ve yemek dağıtılmaktadır. İhtiyaç sahiplerimiz de bu vesileyle ramazan ayını en güzel şekilde ifa etmektedirler."

Belediye Başkanı Gelgör de imarethanenin asıl anlamının yoksullara ve yemek yapamayanlara hizmet etmek olduğunu anlatarak, aşevine maddi destek verenlere teşekkür etti.