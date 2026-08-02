Çorumlu milli badmintoncu Beren Aşkar, Avrupa'nın zirvesine çıktı. Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü sporcusu olan Aşkar, İtalya'nın Salerno kentinde düzenlenen 2026 EUSA Avrupa Üniversite Oyunları'nda altın madalya kazanarak hem Çorum'a hem de Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.

Gazi Üniversitesi adına mücadele eden Beren Aşkar, partneri Zeynep Berre Ocakoğlu ile birlikte yer aldığı Çift Kadınlar kategorisinde rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonu oldu. İkili, organizasyonu altın madalyayla tamamladı.

Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Beren Aşkar ile partneri Zeynep Berre Ocakoğlu, antrenörleri ve Gazi Üniversitesi Badminton Takımı tebrik edilerek başarılarının devamı temennisinde bulunuldu.