Çorum futbolunun en büyük güçlerinden biri olan, taraftar desteğini her platformda hissettiren Kırmızı-Şimşekler Taraftar Grubu, yeni sezon öncesinde anlamlı bir buluşmaya imza attı.

Tribünlerin her zaman en coşkulu ve en değerli destekçileri arasında yer alan İnfaz Koruma Memurlarına yönelik gerçekleştirilen ziyaret, büyük takdir topladı.

TRİBÜNÜN EMEKTAR DESTEKÇİLERİNE ANLAMLI JEST

Kırmızı-Şimşekler Taraftar Grubu Lideri Hüseyin Nalcı, Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret ederek kurumda görev yapan İnfaz Koruma Memurlarıyla bir araya geldi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette Hüseyin Nalcı, tribünlerin vazgeçilmez isimleri arasında yer alan İnfaz Koruma Memurlarına Kırmızı-Şimşekler atkıları takdim etti.

Yeni sezon öncesinde gerçekleştirilen bu anlamlı buluşmada, memurların geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sezon da tribündeki yerlerini almaları temennisinde bulunuldu.

"YENİ SEZONDA YİNE OMUZ OMUZA" MESAJI

Ziyarette birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıkarken, Çorum futbolunun başarısında taraftar desteğinin önemine dikkat çekildi.

Kırmızı-Şimşekler Taraftar Grubu, tribün kültürüne yıllardır verdikleri katkılarla örnek olan İnfaz Koruma Memurlarının yeni sezonda da takımlarını aynı heyecan ve tutkuyla desteklemeye devam edeceğine olan inancını dile getirdi.

MİSAFİRPERVERLİK İÇİN TEŞEKKÜR

Kırmızı-Şimşekler Taraftar Grubu tarafından yapılan açıklamada, nazik ev sahiplikleri dolayısıyla Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü başta olmak üzere tüm İnfaz Koruma Memurlarına teşekkür edildi.

Açıklamada, "Tribünümüzün her zaman en kıymetli destekçileri arasında yer alan İnfaz Koruma Memurlarımıza gösterdikleri bağlılık ve destek için teşekkür ediyor, yeni sezonda da aynı inanç, aynı coşku ve aynı sevdayla omuz omuza tribünlerde buluşmayı temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yeni sezon öncesinde gerçekleştirilen bu anlamlı ziyaret, Kırmızı-Şimşekler ile tribünün fedakâr destekçileri arasındaki güçlü bağın bir kez daha en güzel örneklerinden biri oldu.