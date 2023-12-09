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Çorum'da yetiştirilen bir köpek büyüklüğüyle görenleri şaşırtıyor.

'Aksaray Malaklası' olarak bilenen 3 yaşındaki 'Beyaz Aslan' ismindeki bu köpek tam 95 cm büyüklüğünde ve heybetiyle herkesi korkutuyor.

Neredeyse bir insan boyutunda olan 'Beyaz Aslan' mahallenin de ilgi odağı.

ARABA FİYATINDA KÖPEK

Bir araba fiyatındaki bu köpeğe sahibi Murat Akbaş, çocuğu gibi bakıyor.

Beyaz Aslan'ın Çorum'un en büyük köpeklerinden biri olduğunu belirten Murat Akbaş, hergün onula vakit geçirdiğini söylüyor.

Murat Akbaş, şu ana kadar Beyaz Aslan'ı satın almak için 150 bin lira para teklif ettiklerini ancak satmadığını söyledi.