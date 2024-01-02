AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Sungurlu’nun şehir içinden geçen derelerin ıslah edilmesi için 2024 yılında ihaleye çıkılacağının müjdesini verdi.

Milletvekili Yusuf Ahlatcı, şehir içinden geçen Diğ, Budaközü ve Akçay derelerinin ıslah edilerek, çirkin görüntünün yok olacağını söyledi.

AK Parti döneminde sanayide büyüyen Sungurlu’nun aldığı yatırımlara örnek olamaya devam ettiğini belirten Milletvekili Ahlatcı, derelerin ıslahı için ihaleye çıkılarak projenin kısa sürede bitirileceğini kaydetti.

AK Parti İlçe Başkanı Nuh Aluç’un girişimleri sonucu ihale sürecine gelen projeyle; Diğ Çayı’nın 5 kilometre uzunluğunda ıslahı, Budaközü Deresi’nin 6 kilometre uzunluğunda ıslahı, Akçay Deresi’nin 1,2 kilometre uzunluğunda ıslahı ve 17 adet köprü yapımını içeriyor.

Proje kapsamında, dere yataklarının temizlenmesinin yanı sıra zeminleri betonla kaplanacak, kenarlarına koruma duvarları ve bu duvarların üstüne korkuluklar yapılacak. Proje ile ayrıca ilçe merkezindeki derelerin üstündeki 17 adet köprü yıkılarak kent estetiğine uygun olarak yenilenecek.