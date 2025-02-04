İskilip Kaymakamlığı tarafından hazırlanan 'İskilip Doğa Turizmi Alanlarının ve Gastronomisinin Geliştirilmesi' projesi kabul edildi.

İskilip'in 2024 Yılı Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Teknik Destek Programı kapsamında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına (OKA) sunulan “İskilip Doğa Turizmi Alanlarının ve Gastronomisinin Geliştirilmesi” projesi desteklenmeye hak kazandı.

Proje ile ilçenin doğa turizm alanları tespit edilecek ve gastronomisinin geliştirilmesi amacıyla fizibilite çalışması yapılacak.